Rando Imperator al via la decima edizione con la novità di un ' anello' a Ferrara

È partita giovedì 1 maggio la decima edizione della Rando Imperator, la Randonnée ciclistica europea che unisce Monaco di Baviera a Ferrara passando per le Alpi. Una grande novità ha inaugurato questa edizione: la nuova quarta traccia ad anello da 1.200 chilometri, con partenza e arrivo a Ferrara.

FestivaLove alla decima edizione. L’appuntamento sarà a fine maggio - di Stella BonfriscoDecise le date dei tre giorni della kermesse scandianese FestivaLove, che quest’anno compie dieci anni. L’appuntamento con l’edizione 2025 - come sempre organizzata dal Comune di Scandiano - è stata fissata per il 30-31 maggio e 1 giugno. Il consolidato evento primaverile trae come sempre ispirazione dai versi immortali del poeta scandianese Matteo Maria Boiardo ne "L’’Orlando innamorato" e animerà la città nei per tre giornate, trasformandola in un grande palcoscenico dedicato all’amore, alla cultura e alla musica. 🔗ilrestodelcarlino.it

Futura Ceparana conquista la decima vittoria consecutiva contro Tigullio - Tigullio 0 Futura Ceparana 3 (19-25; 20-25; 23-25) TIGULLIO: Bottino, Catenaccio, Garbarino, Gazzari, Merlino, Sogliani, Solimano, Tomà, Traverso, Vettorello, libero Sciutto. All. Valente. FUTURA CEPARANA: Barletta, Battistini, Castagna, D’ascoli, Morghen, Rossi, libero Pascucci. All. Garfagnini. Arbitro: Calsi SANTA MARGHERITA LIGURE - Decima vittoria consecutiva per il Futura Ceparana che regola, non senza fatica, un Tigullio che fra le mura di casa è una vera e propria ’ammazza grandi’. 🔗sport.quotidiano.net

Triathlon, World Cup: Steinhauser sesta e Zane decima in Nuova Zelanda - La Coppa del Mondo 2025 di triathlon ha ufficialmente preso il via nella notte italiana, con la prima tappa ospitata dalla Nuova Zelanda. La prova – in scena ad Ahuriri Beach a Napier – ha visto due azzurre in gara: Verena Steinhauser delle Fiamme Oro e l’atleta Jesolo TRIATHLON Ilaria Zane. Steinhauser ha ottenuto la sesta posizione con 57’13”, mentre Zane ha chiuso la top-10 con 57’46”. La gara prevedeva una distanza sprint di 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e cinque di corsa. 🔗sportface.it

