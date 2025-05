Ramo svela l’ipocrisia del sorriso forzato in Mostrare la felicità | un grido punk di autenticità

© Spettacolo.periodicodaily.com - Ramo svela l’ipocrisia del sorriso forzato in “Mostrare la felicità”: un grido punk di autenticità

Ramo ha pubblicato il suo nuovo singolo, Mostrare la felicità, un brano punk diretto e senza filtri che segna l’inizio della sua collaborazione con il produttore Davide Tagliapietra, noto per aver lavorato con artisti del calibro di Gianna Nannini, Tiziano Ferro e Max Pezzali.Un grido di ribellione contro l’apparenza“Mostrare la felicità” di Ramo rappresenta un’evoluzione nel percorso musicale del cantautore melegnanese, affrontando tematiche di grande attualità con sonorità che spaziano dal punk old school alle influenze moderne.Questo pezzo è una denuncia contro la finzione sociale che impone di indossare una maschera di allegria, anche quando dentro ci si sente a pezzi. Con versi come “Mostrare la felicità è forse la mia falsità, perché il sorriso sai non c’è, e dentro continua a piovere”, Ramo mette in discussione l’autenticità delle emozioni nella musica e nella vita. 🔗 Il 28 marzo 2025,ha pubblicato il suo nuovo singolo,la, un branodiretto e senza filtri che segna l’inizio della sua collaborazione con il produttore Davide Tagliapietra, noto per aver lavorato con artisti del calibro di Gianna Nannini, Tiziano Ferro e Max Pezzali.Undi ribellione contro l’apparenza“la” dirappresenta un’evoluzione nel percorso musicale del cantautore melegnanese, affrontando tematiche di grande attualità con sonorità che spaziano dalold school alle influenze moderne.Questo pezzo è una denuncia contro la finzione sociale che impone di indossare una maschera di allegria, anche quando dentro ci si sente a pezzi. Con versi come “laè forse la mia falsità, perché ilsai non c’è, e dentro continua a piovere”,mette in discussione l’delle emozioni nella musica e nella vita. 🔗 Spettacolo.periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Separazione Totti-Blasi, il personal trainer Iovino svela tutto in tribunale: “Con lei una vera relazione dal 2020” - Venti minuti che potrebbero influenzare l’esito della causa di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. A parlare davanti alla giudice Simona Rossi è stato Cristiano Iovino, personal trainer il cui nome è stato inserito nella lista testimoni dagli avvocati dell’ex capitano giallorosso, Antonio Conte e Laura Matteucci. La sua deposizione, avvenuta oggi 1 aprile, è stata breve ma diretta. Sotto giuramento, Iovino ha confermato quello che da tempo circolava sui giornali: la sua con Ilary non era solo amicizia, ma una vera e propria relazione affettiva, caratterizzata da incontri, ... 🔗thesocialpost.it

Maradona, il capo del reparto di terapia intensiva svela: vietato l’ingresso ai medici dopo… - Nella sua dichiarazione, il medico ha denunciato che, quando si è avvicinato alla clinica Olivos per valutare il suo ex paziente dopo l'operazione alla testa, non gli è stato permesso l'accesso 🔗golssip.it

Uomini e Donne, Damiano Foti svela perché ha deciso di abbandonare il programma - L'ex cavalieredi Uomini e Donne Damiano Foti ha raccontato perché ha deciso di abbandonare il dating show! Ecco cosa ha dichiarato! 🔗comingsoon.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ramo svela l’ipocrisia del sorriso forzato in “Mostrare la felicità”: un grido punk di autenticità. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L’ipocrisia del sorriso forzato svelata a suon di punk in “Mostrare la felicità”, il nuovo singolo di Ramo - Fuori il 28 marzo il nuovo brano di Ramo, prodotto da Davide Tagliapietra (Gianna Nannini, Tiziano Ferro, Max Pezzali). Dopo il singolo-evento di 24 ore “La festa del papà”, Ramo torna con “Mostrare ... 🔗liquidarte.it