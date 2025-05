Ramelli a testa in giù lo scandaloso post dell’organizzazione woke e no profit | Ennesimo fascista che va dimenticato

© Secoloditalia.it - Ramelli a testa in giù, lo scandaloso post dell'organizzazione woke e no profit: "Ennesimo fascista che va dimenticato" Ramelli è solo l'Ennesimo fascista che va dimenticato e non commemorato dalle cariche istituzionali di questo paese». E' quanto si legge in un post ignobile su Instagram dell'organizzazione no profit "No Justice no peace – Italy", che come se non bastasse ha sovrapposto la scritta a una foto a testa in giù del 17enne e militante missino, che fu brutalmente ucciso a colpi di chiave inglese da un commando comunista di Potere operaio a Milano nel 1975 perché era di destra.«I suoi ideali erano contro ogni forma di democrazia moderna – continua un secondo post con il volto di Sergio sempre al contrario – puro neofascista nell'epoca in cui l'Italia faceva ancora conti con il ventennio fascista». Dalle parole si capisce che il post mira fare disinformazione: Sergio Ramelli scrisse un tema contro le Brigate rosse che gli fruttò l'emarginazione e l'uccisione, proprio per difendere i valori della libertà che l'autore del post sulla pagina social vorrebbe sottrargli.

L’ultimo sfregio alla memoria di Sergio Ramelli: a testa in giù in una libreria Feltrinelli di Milano - “Ora alla libreria Feltrinelli in Stazione Centrale a Milano. Ci sono persone che dovrebbero vergognarsi di stare al mondo. Ma non sanno cos’è, la vergogna. Pasolini scrisse che si trattava dì razzismo: non sbagliava. Per quanto vi crediate assolti, sarete per sempre coinvolti”, è il post del giornalista e scrittore Giuseppe Culicchia, autore del libro “Uccidere un fascista. Sergio Ramelli, una vita spezzata dall’odio”: la denuncia di uno “sfregio” evidente alla memoria del giovane militante del Fronte della Gioventù di cui in questi giorni si ricordano i 50 dal suo omicidio per mano di ... 🔗secoloditalia.it

Sergio Ramelli a testa in giù: l'ultimo sfregio a Milano - L’episodio si è verificato nella libreria Feltrinelli in Stazione Centrale: la rabbia dello scrittore Giuseppe Culicchia 🔗ilgiornale.it

Sergio Ramelli a testa in giù: l'ultimo sgarbo - Ci sono morti che non possono essere ricordati, perché creano squilibri, turbamenti, generano interrogativi pericolosi. Sergio Ramelli è uno di questi morti, una di queste vittime innominabili. Il 13 marzo di 50 anni fa, per mano di un commando di Avanguardia Operaia, iniziava il suo calvario. Per le gravi ferite riportate alla testa, Ramelli morì il 29 aprile del 1975. Sulla sua tragica vicenda Giuseppe Culicchia ha voluto scrivere un libro, che peraltro sta andando molto bene, anche se qualcuno si diverte a capovolgerlo in modo da vedere a testa in giù il volto di Ramelli, evocando ... 🔗liberoquotidiano.it

