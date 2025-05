Raid vandalico alla sede del Pd | sfasciata la porta d' ingresso

© Casertanews.it - Raid vandalico alla sede del Pd: sfasciata la porta d'ingresso alla sede del Pd di Capodrise, in piazza Massaro. A renderlo noto è stato lo stesso partito."È inaccettabile e profondamente frustrante assistere a episodi di vandalismo come quello avvenuto questa notte. Danneggiare è un atto di inciviltà. Le autorità competenti sono state. 🔗 Vandali in azionedel Pd di Capodrise, in piazza Massaro. A renderlo noto è stato lo stesso partito."È inaccettabile e profondamente frustrante assistere a episodi di vandalismo come quello avvenuto questa notte. Danneggiare è un atto di inciviltà. Le autorità competenti sono state. 🔗 Casertanews.it

