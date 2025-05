Raid vandalico alla Cgil ancora scritte offensive

© Anteprima24.it - Raid vandalico alla Cgil, ancora scritte offensive Cgil Napoli e Campania, Franco Tavella ha commentato l’atto vandalico ai danni della sede del Sindacato in via Francesco Crispi.Ignoti hanno imbrattato la sede del sindacato con scritte offensive e simboli riconducibili a gruppi neofascisti: “Servi nazisti” dice una delle scritte. Non possiamo più considerare questi come episodi isolati, continua la nota del sindacato, Un anno fa, da un episodio analogo presso la sede del patronato Inca Cgil di Corso Garibaldi, sempre a Salerno. “La Cgil non si farà intimidire” ha detto con determinazione anche il segretario generale, Antonio Apadula. 🔗 Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci hanno scritto ‘servi nazisti’.” Hanno imbrattato la nostra sede, credendo di intimidirci. Ma chi attacca un sindacato colpisce chi difende ogni giorno lavoratori, pensionati, persone fragili. Noi non ci fermiamo”. Con queste parole, il segretario dello spinNapoli e Campania, Franco Tavella ha commentato l’attoai danni della sede del Sindacato in via Francesco Crispi.Ignoti hanno imbrattato la sede del sindacato cone simboli riconducibili a gruppi neofascisti: “Servi nazisti” dice una delle. Non possiamo più considerare questi come episodi isolati, continua la nota del sindacato, Un anno fa, da un episodio analogo presso la sede del patronato Incadi Corso Garibaldi, sempre a Salerno. “Lanon si farà intimidire” ha detto con determinazione anche il segretario generale, Antonio Apadula. 🔗 Anteprima24.it

