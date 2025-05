Raid incendiario ad Atripalda confermati gli arresti domiciliari per Stefano Giella

© Avellinotoday.it - Raid incendiario ad Atripalda, confermati gli arresti domiciliari per Stefano Giella Stefano Giella, un uomo di 40 anni residente ad Aiello del Sabato, è stato confermato agli arresti domiciliari, accusato di aver incendiato l’auto di Franco Mazzariello, consigliere comunale di Atripalda. Il fatto risale al 17 marzo scorso, quando una Mercedes appartenente al politico fu. 🔗 , un uomo di 40 anni residente ad Aiello del Sabato, è stato confermato agli, accusato di aver incendiato l’auto di Franco Mazzariello, consigliere comunale di. Il fatto risale al 17 marzo scorso, quando una Mercedes appartenente al politico fu. 🔗 Avellinotoday.it

