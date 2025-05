Rai Palese Unirai | Fiduciosi che la trattativa sulla stabilizzazione dei precari possa proseguire e portare agli esiti sperati

© Lopinionista.it - Rai, Palese (Unirai): “Fiduciosi che la trattativa sulla stabilizzazione dei precari possa proseguire e portare agli esiti sperati”

Palese, segretario dell'UniraiROMA – "Siamo Fiduciosi che la trattativa sulla stabilizzazione dei precari possa proseguire e portare agli esiti sperati. È stata una trattativa che siamo riusciti a ottenere con grande impegno, in un momento difficile per il settore radiotelevisivo e dell'editoria in generale. Abbiamo chiamato i colleghi alla mobilitazione quando è stato necessario, coinvolto le istituzioni competenti e avviato, lo scorso ottobre, il dialogo con l'azienda". Lo afferma Francesco Palese, segretario del sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai."In questa prima fase – aggiunge – si sta ragionando su come colmare i vuoti d'organico delle testate, riconoscendo una sorta di "diritto di precedenza" a chi da anni svolge attività giornalistica senza diritti e tutele. L'impegno continuerà per garantire un giusto contratto a tutti quei colleghi che ne hanno diritto.

