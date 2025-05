Ragazzo di 19 anni ucciso in strada | colpito con un coltellata alla schiena che gli ha perforato il cuore Caccia al killer

© Leggo.it - Ragazzo di 19 anni ucciso in strada: colpito con un coltellata alla schiena che gli ha perforato il cuore. Caccia al killer Ragazzo di 19 anni, di origini straniere, è stato ucciso nella notte a Torino. L'omicidio è avvenuto intorno alle 23.30, in strada, in via Monterosa, nel quartiere Barriera di. 🔗 Undi 19, di origini straniere, è statonella notte a Torino. L'omicidio è avvenuto intorno alle 23.30, in, in via Monterosa, nel quartiere Barriera di. 🔗 Leggo.it

Cosa riportano altre fonti

Travolto e ucciso alle prime luci dell'alba. Alla guida un ragazzo di 19 anni - Auto travolge pedone sulla Trionfale, morto un 47enne. E' successo all'alba di oggi su via Trionfale dove - per cause in corso di accertamento - un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una Lancia Y. Un investimento avvenuto intorno alle 4.30, all'altezza del civico 8745, in un tratto della lunga arteria che collega il centro di Roma con il quadrante nord-ovest della città. 🔗iltempo.it

Cesa, Davide Carbisiero ucciso in sala slot a 19 anni. Il fratello Gennaro: «Quel ragazzo è un mostro e deve pagare» - «Per me quel ragazzo è un mostro e deve pagare. Tra dieci anni non voglio rivederlo libero». Non si dà pace Gennaro Carbisiero, primo dei cinque fratelli tra cui il 19enne... 🔗ilmattino.it

Operaio ucciso per errore in un agguato a Napoli, 19 anni al killer - Tempo di lettura: 2 minutiFu ucciso di un agguato di camorra nel luglio 2022, l’operaio Antimo Imperatore, assassinato a colpi di pistola mentre a casa di Carlo Esposito, reale obiettivo dei killer, stava montando una zanzariera.Oggi la Corte di Assise di Appello di Napoli (quarta sezione, presidente Loredana Acierno) ha condannato a 19 anni di reclusione per quel duplice omicidio, Antonio Pipolo, 39enne ritenuto legato al clan De Micco in primo grado condannato a 26 anni, nel 2024. 🔗anteprima24.it

Su questo argomento da altre fonti

Bologna, a 19 anni muore in ospedale: «Lo hanno picchiato in strada perché ha urtato un ragazzo», indagine per omicidio; Picchiato a morte in strada: il 19enne ucciso per aver urtato la persona sbagliata; Omicidio Santo Romano, condanna a 18 anni e 8 mesi al 17enne autore del delitto; Morto a 19 anni a Bologna, ipotesi pestaggio: il giovane sarebbe stato ucciso. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ragazzo di 19 anni ucciso in strada a Torino, coltellata alla schiena che gli ha trafitto il cuore - Un ragazzo di 19 anni, di origini straniere, è stato ucciso nella notte a Torino. L'omicidio è avvenuto intorno alle 23.30, in strada, in via Monterosa, nel quartiere Barriera ... 🔗ilmessaggero.it

Ucciso a 19 anni al termine di una lite. La fidanzata: "Aggredito e picchiato" - Dopo che i carabinieri, hanno escluso l'ipotesi iniziale, quella di un possibile abuso di alcool, la pista più plausibile è proprio quella di una colluttazione per futili motivi ... 🔗msn.com

Torino, 19enne ucciso in strada con una coltellata: è caccia all'aggressore - Il delitto in via Monte Rosa, nel quartiere di Barriera di Milano. La vittima, di origini nordafricane, è stata aggredita alle spalle ... 🔗torino.corriere.it