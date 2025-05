Ragazzo di 14 anni di Bricherasio morto in ospedale dopo la serata passata tra amici | si chiamava Lorenzo Notario si attende l' esito dell' autopsia

© Torinotoday.it - Ragazzo di 14 anni di Bricherasio morto in ospedale dopo la serata passata tra amici: si chiamava Lorenzo Notario, si attende l'esito dell'autopsia Ragazzo di 14 anni residente a Bricherasio, Lorenzo Notario, è morto nella prima mattinata di ieri, venerdì 2 maggio 2025, all'ospedale Giovanni Bosco di Torino dove era arrivato già in condizioni critiche. Impossibile stabilire, al momento, che cosa gli sia accaduto. I medici hanno inoltrato. 🔗 Undi 14residente a, ènella prima mattinata di ieri, venerdì 2 maggio 2025, all'GiovBosco di Torino dove era arrivato già in condizioni critiche. Impossibile stabilire, al momento, che cosa gli sia accaduto. I medici hanno inoltrato. 🔗 Torinotoday.it

