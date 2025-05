Ragazza abusata al Concertone da tre magrebini | la sinistra resta muta Roccella la stana

Sulla 25enne di Caserta abusata da tre magrebini al Concertone, nell'indifferenza degli altri partecipanti, il silenzio della sinistra è ancora più imbarazzante e non si può non notarlo. "Dispiace che, a due giorni dal primo maggio, da parte di molte forze politiche non ci sia stata una presa di posizione corale nei confronti delle molestie denunciate da una ragazza durante il Concertone, che hanno portato all'arresto di tre persone: l'ennesimo di una serie di episodi che durante eventi di massa di questo tipo stanno diventando purtroppo troppo frequenti". A dirlo Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Roccella: "Dispiace il silenzio sullo stupro al Concertone, in genere sono più loquaci" "Da molti il concerto del primo maggio, come ricordato anche dai sindacati nel loro comunicato di oggi su questa vicenda – prosegue Roccella -, è considerato il luogo dell'inclusività, dei diritti, del rispetto verso tutti, e proprio quelle parti politiche che spesso impartiscono lezioni su questi valori e montano allarmi democratici laddove non ce ne sono, non sembrano finora aver avvertito l'esigenza di rivolgere la propria solidarietà alla vittima ed esprimersi nei confronti di atti gravemente contrari a ciò che in quelle piazze si professa.

