© Notizieaudaci.it - Radwah Oda, il reggiseno troppo stretto e la terribile scoperta

Scambia i sintomi per stress: a 33 anni scopre un cancro al quarto stadioOda, 33 anni, texana, non avrebbe mai pensato che dietro quei piccoli fastidi quotidiani si nascondesse unamalattia. Tutto è iniziato nell’agosto 2021 con un dolore al petto e fastidi intestinali. «Pensavo fosse il», racconta oggi. «Mi sentivosana per pensare al peggio».Oda: ‘Pensavo fosse il, invece era un tumore incurabileNonostante i sintomi – sangue nelle feci, crampi addominali e diarrea –ha rimandato ogni visita medica, convinta che si trattasse solo di stress o piccoli disturbi. Quando ha finalmente deciso di andare al pronto soccorso, i medici hanno parlato di virus intestinale. Ma una TAC ha svelato la tragica verità: cancro al colon in stadio avanzato, con 20 metastasi al fegato. 🔗 Notizieaudaci.it