Quinta vittoria di fila per il Como a Parma decide Strefezza

Parma - Il Como non smette di vincere e si impone per 1-0 anche al Tardini contro il Parma. Grazie alla rete di Strefezza nella ripresa, la squadra di Fabregas ottiene per la prima volta nella sua storia cinque successi di fila in Serie A. Seconda sconfitta per i crociati sotto la gestione Chivu.

Pronostici Bundesliga 15 marzo: in arrivo la quinta vittoria di fila - Bundesliga, dopo aver battuto il Leverkusen due volte nel giro di una settimana il Bayern Monaco vuole riprendere a correre anche in campionato. Con la doppia vittoria sul Bayer Leverkusen nell’euroderby di Champions League il Bayern Monaco ha voluto mandare indirettamente un messaggio anche al campionato. In Bundesliga, infatti, le speranze degli uomini di Xabi Alonso, in campo continentale battuti 3-0 all’andata e 2-0 al ritorno dai bavaresi, sembrano ormai irrisorie, dal momento che dopo 25 giornate la squadra di Vincent Kompany continua ad avere un vantaggio importante (8 punti) sui ... 🔗ilveggente.it

Spal Ternana 0-3, quinta vittoria di fila per le Fere - Terni, 17 marzo 2025 – La Ternana di mister Abate vince anche a Ferrara, regola la Spal con un netto tre a zero e resta in scia della capolista Entella che fa suo il derby con il Sestri Levante, conservando due punti di vantaggio (sul campo le due squadre sarebbero appaiate, essendo stata la Ternana penalizzata di due punti). Un incontenibile Cicerelli porta subito in vantaggio le Fere con una magistrale punizione. 🔗sport.quotidiano.net

Serie A: quinta vittoria consecutiva per il Como, l’Udinese supera 2-1 il Cagliari - Si accende la 35ª giornata di Serie A. Sono terminate le due gare delle 15:00: all’Unipol Domus, l’Udinese batte 2-1 il Cagliari e torna alla vittoria dopo due mesi, mentre al Tardini il Como supera 1-0 il Parma e conquista la quinta vittoria consecutiva. Cagliari-Udinese 1-2 Dopo una partenza lenta, i ritmi si alzano e la partita decolla all’Unipol Domus. Cagliari e Udinese si sfidano senza esclusioni di colpi. 🔗sololaroma.it

