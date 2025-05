Qui a Barcellona è stato panico per i cellulari fuori uso causa blackout | potremmo sopportarne un altro?

© Ilfattoquotidiano.it - Qui a Barcellona è stato panico per i cellulari fuori uso causa blackout: potremmo sopportarne un altro? Barcellona non erano dissimili da quelle vissute in Italia in quella serata d’autunno, disagi nelle metropolitane, pompieri chiamati a sbloccare ascensori, lunghe code per il pane nei supermarket gestiti da pachistani o da cinesi.E poi il panico per i cellulari fuori uso, questa la vera differenza con il nostro black-out di inizio secolo: lo sgomento profondo per la disconnessione dalla rete, una sensazione negativa per noi attutita dalle ore notturne dell’evento e da un mondo che non aveva ancora conosciuto lo smartphone. 🔗 Quando si è sparsa la voce di un possibile flebile segnale internet in prossimità di un hotel nel quartiere Grande Gracia, centinaia e centinaia di persone si sono accalcate sullo spiazzo antistante. Migliaia di occhi incollati sugli schermi e polpastrelli a digitare all’impazzata, in cerca di un contatto, della connessione perduta. Per gli italiani il pensiero è andato subito al 2003 quando un black-out mise in ginocchio il paese. Le scene viste anon erano dissimili da quelle vissute in Italia in quella serata d’autunno, disagi nelle metropolitane, pompieri chiamati a sbloccare ascensori, lunghe code per il pane nei supermarket gestiti da pachistani o da cinesi.E poi ilper iuso, questa la vera differenza con il nostro black-out di inizio secolo: lo sgomento profondo per la disconnessione dalla rete, una sensazione negativa per noi attutita dalle ore notturne dell’evento e da un mondo che non aveva ancora conosciuto lo smartphone. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

