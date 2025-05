© Spettacolo.periodicodaily.com - “Questo lato di me”: il nuovo singolo di Riccardo D’Avino feat. Roberta Monterosso è una ballad sull’orgoglio nelle relazioni

Il cantautore torinesetorna con unbrano estratto dal suo album “Autostop”, “di me”, in collaborazione con la cantate e musicista ligure. Con i suoi lavoriè già riuscito ad attirare il consenso di riviste e media importanti quali La Repubblica, La Stampa, Blow Up, Il Mattino, Vinile.Un brano che racconta ilpiù fragile e crudele dell’amoreTorna sulla scena musicale il cantautore torinesecon il brano “di me”, un duetto intenso e introspettivo con la cantautrice ligure. La canzone affronta il tema delle tensioni emotive all’interno di una coppia, scavando nei silenzi che nascono dai litigi e dal bisogno di avere sempre l’ultima parola.“di me” si muove dentro le crepe delle, mettendo a fuoco quelle dinamiche in cui l’orgoglio diventa una barriera e si finisce per mostrare “ilpeggiore di sé”. 🔗 Spettacolo.periodicodaily.com