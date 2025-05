Queste case sono mie | balordo prende a badilate 2 proprietari e li ferisce

Reggio Emilia, 3 maggio 2025 – "Queste case sono di mia proprietà. Fuori tutti". Poi, imbracciando un badile, ha colpito prima un proprietario ferendolo e poi un altro ancora, mandando i due – tra i 60 e i 70 anni – all'ospedale. La polizia, chiamata a intervenire sul posto, lo ha bloccato dovendo utilizzare il taser e infine arrestato. A finire nei guai, un 27enne nigeriano, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, non nuovo a queste condotte. Una scena da far west quella avvenuta ieri mattina in un complesso residenziale in Largo Blasetti, nei pressi di via Settembrini, a Buco del Signore. Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni che vivono qui, l'uomo in preda ad un vero e proprio delirio si è presentato (anzi ri-presentato, dato che già in passato si era comportato, sempre qui, alla stessa maniera, cercando di alzare le tapparelle delle villette a schiera) alle 9.

