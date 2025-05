Quello stro*** verdastro… Medvedev furioso per la frase di Zelensky sulla parata a Mosca | Così Kiev non sopravvivrà un giorno

Medvedev sono letteralmente saltati i nervi, dopo aver letto l’ultima dichiarazione del presidente ucraino a proposito delle celebrazioni russe per il 9 maggio. In quel giorno a Mosca tradizionalmente si svolge una parata militare. È la commemorazione per la vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale, che quest’anno tocca l’ottantesimo anniversario. Una giornata di grande orgoglio nazionale per la Russia, in cui sarebbero attesi diversi leader internazionali, tra cui il presidente cinese Xi Jinping. E proprio per quei giorni, Vladimir Putin avrebbe proposto una tregue temporanea di circa tre giorni.La provocazione del presidente ucraino sulla treguaParlando con un gruppo ristretto di giornalisti a Kiev, Volodymyr Zelensky ha fatto una dichiarazione rimasta palesemente ambigua, rivolgendosi ai leader che quel giorno saranno a Mosca: «Non possiamo assumerci la responsabilità di ciò che andrà in Russia. 🔗 A Dmitrysono letteralmente saltati i nervi, dopo aver letto l’ultima dichiarazione del presidente ucraino a proposito delle celebrazioni russe per il 9 maggio. In queltradizionalmente si svolge unamilitare. È la commemorazione per la vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale, che quest’anno tocca l’ottantesimo anniversario. Una giornata di grande orgoglio nazionale per la Russia, in cui sarebbero attesi diversi leader internazionali, tra cui il presidente cinese Xi Jinping. E proprio per quei giorni, Vladimir Putin avrebbe proposto una tregue temporanea di circa tre giorni.La provocazione del presidente ucrainotreguaParlando con un gruppo ristretto di giornalisti a, Volodymyrha fatto una dichiarazione rimasta palesemente ambigua, rivolgendosi ai leader che quelsaranno a: «Non possiamo assumerci la responsabilità di ciò che andrà in Russia. 🔗 Open.online

