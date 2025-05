Quelli che attendono il Giro d' Italia

© Ilfoglio.it - Quelli che attendono il Giro d'Italia Giro d'Italia è una terra di mezzo piena di attesa nella quale si vive di certezze piene di entusiasmo o di dubbi pieni d'ansia. C'è chi sa che meglio di così non poteva andare e si sente la gamba che gira fluida fluida alla maniera di una catena nuova e ben oliata. Tutta gente che ha avuto l'avvicinamento al Giro che voleva, che ha corso tutto quello che doveva correre e alla maniera nella quale doveva correre. Ottimisti del pedale. C'è chi al contrario sente che il tempo si avvicina troppo velocemente e che Durazzo, dove venerdì 9 maggio inizierà la Corsa Rosa, è ormai fuori dalla porta, a poche centinaia di metri, ma tutte in salita e al 20 per cento. Corridori che hanno avuto un inverno o una primavera pieni di problemi, appesantiti da zavorre di pensieri diventati paure.

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗2anews.it

Tutte le salite del Giro d’Italia 2025: i GPM tappa per tappa e le categorie. Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi - Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre. GPM GIRO D’ITALIA 2025 PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km) SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗oasport.it

Giro d'Italia 108: la partenza da Durazzo celebra l'Albania - A un mese esatto dal via, Durazzo si prepara ad ospitare la partenza dell'edizione numero 108 del Giro d'Italia che quest'anno partirà proprio dalla città costiera albanese. Si tratta della prima delle tre tappe al di là dell'Adriatico che apriranno la corsa rosa, insieme a Tirana e Valona. A rilanciare la fase 'estera' del Giro - che per la quindicesima volta prenderà il via oltre confine - è stata la suggestiva cornice dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare attraccata a Durazzo per la quinta tappa del suo tour Mediterraneo. 🔗quotidiano.net

Giro d'Italia 2025, Bernal: "Mi sono allenato bene per una corsa che amo" - Al colombiano fa eco Arensman, luogotenente di una Ineos Grenadiers che schiererà le due punte oltre al grande cronoman Tarling: "Sono concentrato e non vedo l'ora" ... 🔗msn.com

Giro d'Italia, la lista dei 184 partenti: ci sono 5 ex vincitori, tutti i favoriti - La corsa partirà venerdì prossimo da Tirana, al via Quintana (maglia rosa 2014), Carapaz (2019), Bernal (2021), Hindley (2022) e Roglic (2023) ma per il successo c'è anche Ayuso ... 🔗gazzetta.it

Giro d’Italia 2025: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Roglic e Ayuso le stelle, l’Italia punta su Tiberi - Poco più di una settimana e si comincia: scatta dall'Albania venerdì 9 maggio il Giro d'Italia 2025, edizione numero 111 della Corsa Rosa. Sarà grande ... 🔗oasport.it