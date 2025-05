© Ilgiorno.it - Quelle croci sul lavoro. Pavia in maglia nera

Ilsicuro è stato al centro della festa del primo maggio organizzata da Cgil, Cisl e Uil. Nel 2024, infatti,ha fatto registrare 19 decessi, 7 in più rispetto all'anno precedente, l'incremento maggiore di tutta la Lombardia rispetto al 2023. Aumentate anche le domande di malattie professionale presentate all'Inail, passate da 4 a 16. Dati che portanoad avere la più elevata incidenza di morti bianche (67,7) della regione, tanto da collocarla in zona rossa. "Ogni giorno in Italia muoiono tre lavoratori - ha detto il segretario gele della Cgil Fabio Catalano Puma - e molti si infortunano. In provincia c'è stato un triplicamento di infortuni mortali". Da tempo, Cgil, Cisl e Uil ribadiscono la necessità di investire nella prevenzione."Abbiamo una maggiore occupazione – ha aggiunto il segretario gele Cisl-Lodi Marco Contessa –, ma spesso non è di qualità, ci sono molti contratti a tempo determinato e salari non adeguati".