Quella mafia cinese che si nasconde dietro il lavoro

© Panorama.it - Quella mafia cinese che si nasconde dietro il lavoro cinese in Italia. Cioè la mancanza di trasparenza. Questo riguarda la vita stessa di chi ne fa parte. L’esempio più eclatante è quello del mistero delle morti e dei funerali dei quali non si ha traccia. E non è poco. Ma oltre a questo, da sempre, c’è il problema delle condizioni, dei luoghi, dei diritti violati, del commercio illegale, della contraffazione, delle licenze commerciali che vengono trasferite in tempi brevissimi sotto nomi spesso incontrollabili o società delle quali si sa poco o nulla. Le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori tutt’ora permangono spesso inumane e avvolte dal segreto. Le forze dell’ordine si danno molto da fare, come anche le Procure, ma l’opacità in cui si svolge il tutto, e l’omertà che caratterizza questa comunità, rende, talora, quasi impossibile entravi e scoprirne i reati derivanti dai diritti negati a chi è impiegato nei tanti laboratori. 🔗 Opacità. Questo termine, da ormai molto tempo, connota la comunitàin Italia. Cioè la mancanza di trasparenza. Questo riguarda la vita stessa di chi ne fa parte. L’esempio più eclatante è quello del mistero delle morti e dei funerali dei quali non si ha traccia. E non è poco. Ma oltre a questo, da sempre, c’è il problema delle condizioni, dei luoghi, dei diritti violati, del commercio illegale, della contraffazione, delle licenze commerciali che vengono trasferite in tempi brevissimi sotto nomi spesso incontrollabili o società delle quali si sa poco o nulla. Le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori tutt’ora permangono spesso inumane e avvolte dal segreto. Le forze dell’ordine si danno molto da fare, come anche le Procure, ma l’opacità in cui si svolge il tutto, e l’omertà che caratterizza questa comunità, rende, talora, quasi impossibile entravi e scoprirne i reati derivanti dai diritti negati a chi è impiegato nei tanti laboratori. 🔗 Panorama.it

