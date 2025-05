Quei messaggi dal Centro per l' impiego che adesso dilagano anche in Brianza ma è una truffa

© Monzatoday.it - Quei messaggi dal Centro per l'impiego che adesso dilagano anche in Brianza (ma è una truffa) messaggio, soprattutto per chi è alla ricerca di un posto di lavoro, potrebbe trarre in inganno. Ma soprattutto, invece di ricevere la bella notizia di un’assunzione, chi lo riceve rischia di trovarsi il portafoglio alleggerito. Attenzione ai messaggi che vi arrivano sul telefonino: anche in. 🔗 Ilo, soprattutto per chi è alla ricerca di un posto di lavoro, potrebbe trarre in inganno. Ma soprattutto, invece di ricevere la bella notizia di un’assunzione, chi lo riceve rischia di trovarsi il portafoglio alleggerito. Attenzione aiche vi arrivano sul telefonino:in. 🔗 Monzatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

I tumori del sangue e quei messaggi cellulari che predicono il futuro - Sessanta minuti. È sufficiente attendere appena un’ora, dal momento dell’infusione delle Car-T, per capire se il paziente rischia di sviluppare neurotossicità nei giorni successivi. E il merito di questa novità va attribuito a strutture biologiche grandi appena 100 nanometri: le vescicole... 🔗bolognatoday.it

Furbetti del cartellino al centro per l'impiego: 18 condannati a risarcimento da 80mila euro - Diciotto dipendenti del centro per l'impiego di Teano sono stati condannati dalla Corte dei Conti della Campania per alcuni casi di assenteismo. Dovranno risarcire alla Provincia di Caserta complessivamente 80mila euro. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di... 🔗casertanews.it

Nuovo centro per l’impiego lungo la via Emilia - Un investimento di più di un milione e mezzo di euro, 13 postazioni e due sale per riunioni e corsi: sono i numeri del nuovo Centro per l’impiego del distretto Savena-Idice in corso di realizzazione in località Cicogna, a San Lazzaro. Il nuovo Centro per l’impiego sorgerà sulla via Emilia in un’area individuata tra gli incroci con le vie dell’Industria e via del Lavoro dove sono attualmente in corso i lavori di realizzazione della struttura. 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

I tumori del sangue e quei messaggi cellulari che predicono il futuro; Liliana Resinovich e Claudio Sterpin, spuntano messaggi mai valutati; Gli studi in architettura e l’ombra sui falsi messaggi: chi è Mark Samson; Paraventi, neo assessora alla Cultura: «Sono una libera cittadina, lavoro per la bellezza dorica. Mai ricopert. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Attenzione ai falsi messaggi dai Centri per l’impiego: truffe via SMS e WhatsApp in provincia di Varese - Provincia di Varese, Mioriento e Lavoro in Lombardia mettono in guardia da telefonate o messaggi whatsapp fasulli che invitano a telefonare a un numero a pagamento ... 🔗verbanonews.it