Quattro nuovi dirigenti per la prefettura dorica

Ladi Ancona rafforza il proprio organico con l’assegnazione diprefettizi che hanno assunto, rispettivamente, l’incarico di Capo di Gabinetto, viceprefetto Patrizia Savarese, l’incarico di dirigente dell’Area I (Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale), viceprefetto aggiunto Ilaria Tanoni, quello di dirigente di staff dell’Area III (Sistema sanzionatorio amministrativo, Affari legali, Contenzioso e rappresentanza in giudizio), viceprefetto aggiunto Antonio Argiento e le funzioni di dirigente in posizione di staff dell’Area IV (Tutela dei diritti civili, cittadinanza ed immigrazione), viceprefetto aggiunto Simone Menghini.Il Capo di Gabinetto Savarese è in servizio al Ministero dell’Interno dal 2010 e ha svolto le medesime funzioni nelle sedi di Piacenza, Pescara e, da ultimo, di Pesaro–Urbino, oltre a quelle di dirigente, nelle Aree “Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”, “Protezione civile protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico”, “Tutela dei diritti civili, cittadinanza ed immigrazione” presso le Prefetture di Bergamo, Piacenza, Pescara e Pesaro-Urbino. 🔗 Ilrestodelcarlino.it