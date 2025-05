Quattro anni senza Luana D' Orazio lo sfogo del fidanzato

© Firenzetoday.it - Quattro anni senza Luana D'Orazio, lo sfogo del fidanzato Quattro anni da quel tragico 3 maggio dove perse la vita Luana D’Orazio: un dolore ancora oggi molto forte per tutta la Toscana”. Lo ha ricordato stamani il governatore Eugenio Giani: esattamente un quadriennio fa moriva Luana D'Orazio. Era il 3 maggio del 2021 quando la ventiduenne operaia. 🔗 da quel tragico 3 maggio dove perse la vitaD’: un dolore ancora oggi molto forte per tutta la Toscana”. Lo ha ricordato stamani il governatore Eugenio Giani: esattamente un quadriennio fa morivaD'. Era il 3 maggio del 2021 quando la ventiduenne operaia. 🔗 Firenzetoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Io, madre separata con quattro figli e il piccolo di 9 anni con la tetraparesi spastica: nessuno ci affitta casa, vogliono inquilini senza disabilità” - Bergamo – L’ultima volta è stata martedì: “Ho chiamato l’agenzia di intermediazione immobiliare per capire se l’appuntamento fosse confermato – racconta Francesca Carulli, 39 anni –. Mi è stato risposto che la visita all’appartamento sarebbe stata inutile perché, nel frattempo, i proprietari avevano comunicato di volerlo affittare ad altre famiglie, di preferire famiglie senza persone con disabilità”. 🔗ilgiorno.it

Tragico incidente che coinvolge quattro veicoli: tra le lamiere il corpo senza vita di Paola. Aveva 56 anni. Feriti in modo serio marito ed altre tre persone. Conseguenze lievi per altri due coinvolti. La drammatica carambola lungo la Cassino Sora - Incidente mortale sulla Cassino-Sora: un altro tragico schianto Ancora sangue sulle strade della provincia di Frosinone. Un grave incidente stradale si è verificato lungo la superstrada Cassino-Sora nel tratto compreso tra lo svincolo di San Pasquale e quello di Sant’Elia Fiumerapido. A perdere la vita è stata Paola Pizzuti, 56 anni, residente ad Atina, che viaggiava a bordo di una BMW insieme al marito. 🔗dayitalianews.com

Zack Snyder’s Justice League: a quattro anni dall’uscita, le grandi domande lasciate senza risposta - Zack Snyder’s Justice League: a quattro anni dall’uscita, le grandi domande lasciate senza risposta Il 18 marzo 2021, Zack Snyder’s Justice League è stato presentato in anteprima su HBO Max. Sebbene abbia fatto poco per influenzare i detrattori del regista, la maggior parte dei fan della DC sembrava concordare sul fatto che si trattasse di un enorme miglioramento rispetto al montaggio cinematografico del 2017 di Joss Whedon. 🔗cinefilos.it

Ne parlano su altre fonti

Quattro anni senza Luana D'Orazio, lo sfogo del fidanzato; Una strada per Luana D’Orazio nella zona industriale di Montemurlo. ‘Non è una via di morte ma di vita’; La mamma di Luana D'Orazio: Per mia figlia chiedo l'omicidio sul lavoro; Primo Maggio a Montemurlo, intitolata una strada a Luana D’Orazio. Giani: «Morti bianche? Una battaglia da combattere ogni giorno. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia