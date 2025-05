Quartieri Spagnoli la strada di Maradona tra folla e pericoli | Va pedonalizzata

© Napolipiu.com - Quartieri Spagnoli, la strada di Maradona tra folla e pericoli: "Va pedonalizzata" Quartieri Spagnoli, la strada di Maradona tra folla e pericoli: "Va pedonalizzata"">Via De Deo sommersa da turisti e scooter, commercianti e consiglieri chiedono interventi urgenti. Da simbolo turistico a zona a rischio sicurezzaA Napoli, tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, c'è una strada che ogni giorno attira centinaia di persone. È via Emanuele De Deo, cuore pulsante del culto per Diego Armando Maradona, dove campeggia il celebre murale dedicato al Pibe de Oro. Ma proprio questo crocevia di turismo, folklore e devozione sta diventando ogni giorno di più un incrocio pericoloso, tra passeggini, scooter, furgoncini e turisti in coda per una pizza fritta o una foto sotto il numero 10.Come racconta Repubblica Napoli, il caso è ormai arrivato sul tavolo dell'amministrazione Manfredi. Tra slalom tra auto e rischi per i pedoni, i commercianti della zona chiedono la pedonalizzazione dell'area: una richiesta che ha raccolto quasi tutte le firme degli esercenti e che è stata rilanciata dalla vicepresidente del consiglio comunale Flavia Sorrentino.

