Quarta vittoria consecutiva il Como non si ferma più

© Quicomo.it - Quarta vittoria consecutiva, il Como non si ferma più Como, che onora la sua matematica permanenza in seria A, conquistata lo scorso turno di campionato allo Stadio Sinigaglia contro il Genoa. A segno ancora Strefezza al 79' del secondo tempo, gol confermato solo dopo il check del var. Il bomber era appena entrato per Da Cunha. 🔗 Al Tardini passa il, che onora la sua matematica permanenza in seria A, conquistata lo scorso turno di campionato allo Stadio Sinigaglia contro il Genoa. A segno ancora Strefezza al 79' del secondo tempo, gol conto solo dopo il check del var. Il bomber era appena entrato per Da Cunha. 🔗 Quicomo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Como conquista la salvezza in Serie A con la quarta vittoria consecutiva - di Enrico Levrini COMO Quarta vittoria di fila per il Como, che eguaglia il record del 1951/’52 e conquista la salvezza matematica in Serie A. Non è il solito Como dominante, basta un gran gol di Strefezza a portare a casa il risultato contro il Genoa, anche se Butez è quasi inoperoso. Il Como punta ora al decimo posto, un risultato sorprendente, ma costruito nel tempo, anche con un grande mercato a gennaio. 🔗sport.quotidiano.net

Como sfida il Genoa: obiettivo quarta vittoria consecutiva in campionato - Contro il Genoa alle 12,30, al Sinigaglia, il Como proverà ad infilare la quarta vittoria consecutiva in campionato, che in serie A, aveva realizzato solo una volta, nella stagione 1951 1952. "Proveremo a fare la storia - dice Fabregas - per il momento tre vittorie di seguito sono il miglior nostro risultato, di quest’anno, sinonimo di una squadra in crescita, che lavora sempre e vuole dare il meglio. 🔗sport.quotidiano.net

Cagliari Juve 0-1: quarta vittoria consecutiva dei bianconeri! Decide la rete di Dusan Vlahovic - di Andrea BargioneCagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 Dopo il successo in campionato contro l’Inter la Juventus arriva all’Unipol Domus di Cagliari con l’intento di dare continuità a questi ultimi risultati positivi raccolti in campionato per blindare il quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve 0-1: sintesi e moviola INIZIA IL MATCH! 1? KELLY CERCA KOOPMEINERS – Prima azione offensiva dei bianconeri con Kelly che cerca la verticalizzazione per ... 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Quarta vittoria consecutiva, il Como non si ferma più; Como sfida il Genoa: obiettivo quarta vittoria consecutiva in campionato; Como-Genoa 1-0: quarta vittoria consecutiva per il Como, salvezza matematica raggiunta; Como aritmeticamente salvo, Genoa quasi: 1-0 lariano al Sinigaglia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Como conquista la salvezza in Serie A con la quarta vittoria consecutiva - Il Como eguaglia il record del 1951/’52 con una vittoria contro il Genoa, grazie a un gol decisivo di Strefezza. 🔗ilgiorno.it

Quinta vittoria consecutiva del Como: Strefezza decide contro il Parma - Quinta vittoria di fila per il Como che, grazie alla rete di Strefezza al 34' del secondo tempo, vince 1-0 in casa del Parma. Partita equilibrata, soprattutto nel primo tempo con i padroni di casa a c ... 🔗sport.quotidiano.net

Como salvo in Serie A: quarta vittoria consecutiva e obiettivo decimo posto - Il Como è ufficialmente salvo, mentre il Genoa dovrà aspettare ancora. È questo il verdetto della 34a giornata della Serie A e del primo match di un'intensissima… Leggi ... 🔗informazione.it