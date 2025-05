Quanto vale Rovella per la Lazio

Rovella: il centrocampista della Lazio ha eguagliato il numero. 🔗 Numeri alla mano, il 202425 è stata la miglior stagione nella carriera di Nicolò: il centrocampista dellaha eguagliato il numero. 🔗 Calciomercato.com

Viktoria Plzen-Lazio 1-2: super gol di Isaksen, Rovella e Gigot espulsi in Europa League - La Lazio vince per due a uno contro il Viktoria Plzen nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Successo con fatica e sofferenza per la squadra di Baroni che chiude la partita in 9 per le espulsioni di Rovella e Gigot. La partita si era messa bene per i biancocelesti con la rete di... 🔗romatoday.it

Rovella dopo Inter Lazio: «Dobbiamo alzare il livello! Se il gol di Arnautovic era da annullare? Vi dico la verità» - di RedazioneIl centrocampista della Lazio, Nicolò Rovella, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Inter in Coppa Italia Intervenuto ai microfoni ufficiali del club biancoceleste, Nicolò Rovella ha commentato così la sconfitta di ieri sera della Lazio contro l’Inter in Coppa Italia. LA PRESTAZIONE – «Il gioco c’è stato, sicuramente bisogna alzare il livello in fase offensiva e già domani (oggi, ndr) torneremo a Formello per lavorare perché dobbiamo alzare il livello». 🔗internews24.com

Lazio-Torino LIVE 0-0: prima un errore, poi un miracolo di Milinkovic-Savic. Isaksen a un passo dal vantaggio, ci prova Rovella - Lazio-Torino, 30a giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 26` - ROVELLA! Altra iniziativa di Isaksen, il danese rallenta e scarica dietro sul... 🔗calciomercato.com

Quanto vale Rovella per la Lazio - Numeri alla mano, il 2024/25 è stata la miglior stagione nella carriera di Nicolò Rovella: il centrocampista della Lazio ha eguagliato il numero di assist fatti. 🔗calciomercato.com

Lazio, Rovella e Guendouzi cercati in Premier: serve la Champions per trattenerli - RASSEGNA STAMPA - La Lazio si sorregge su una coppia che definire 'affiatata' sarebbe un eufemismo. Rovella e Guendouzi sono la diga del centrocampo biancoceleste, ma nell'ultimo ... 🔗lalaziosiamonoi.it

Guendouzi e Rovella: Lazio, la Champions per blindarli - La coppia perfetta, il Guendouzi battagliero e il Rovella guerresco. Centrocampisti alla Ligabue, due che la vita da mediano la interpretano facendosi il mazzo. Se al top è una coppia irresistibile, i ... 🔗msn.com