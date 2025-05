Quanto vale la clausola di Huijsen con il Bournemouth

Huijsen Bournemouth, novità sulla clausola rescissoria che infiamma il futuro dell’ex Juventus. Cosa succede - di Redazione JuventusNews24Huijsen Bournemouth, novità sulla clausola: cifre e dettagli sul futuro del difensore ex Juventus Come riferito da Florian Plettenberg di Sky Sport Germania, ciò che rende la clausola rescissoria di Dean Huijsen ancora più interessante è che i 50 milioni di sterline/58 milioni di euro non devono essere pagati immediatamente. È stato infatti concordato contrattualmente che la clausola può essere pagata in tre rate. 🔗juventusnews24.com

Huijsen Bournemouth, tutti pazzi per l’ex Juventus! Un altro top club si iscrive alla corsa per il difensore. Le cifre della clausola - di Redazione JuventusNews24Huijsen Bournemouth, tutti pazzi per l’ex Juventus! Le cifre della clausola rescissoria e tutti gli aggiornamenti Tutti pazzi per Dean Huijsen. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, anche il Bayern Monaco si sarebbe iscritto alla corsa per l’ex Juventus. La concorrenza però è agguerritissima: sul difensore sono segnalate anche Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Newcastle e Tottenham. 🔗juventusnews24.com

Huijsen, il Chelsea pronto a pagare la clausola da 60 milioni. Quanto può incassare la Juventus - Dean Huijsen sta vivendo una stagione da grande protagonista con il Bournemouth. Il centrale, venduto in estate dalla Juventus per 15,2 milioni più 3 di bonus,. 🔗msn.com

Huijsen si sbilancia sul suo futuro: le parole e la verità sulla clausola - Gli spagnoli di El Chiringuito hanno intervistato Dean Huijsen, talentuoso difensore classe 2005 che la scorsa estate la Juventus ha ceduto al Bournemouth a titolo definitivo ... Ho un contratto fino ... 🔗ilbianconero.com

L'ex Juve Huijsen verso il Chelsea: i londinesi hanno sorpassato il Real Madrid - Ex giocatore della Juventus, attualmente in forza al Bournemouth, Dean Huijsen sarebbe oggetto di un acceso duello di mercato che vede Chelsea e Real Madrid protagonisti: stando ad ... 🔗tuttojuve.com