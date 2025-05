Quanto è importante la temperatura dell’acqua che beviamo?

Non è una questione che affrontiamo spesso, ma ha una sua importanza. La temperatura dell'acqua che si beve può davvero influenzare diversi aspetti della salute e del benessere. Sebbene l'acqua sia essenziale per l'organismo tout court, la sua temperatura può avere effetti specifici su idratazione, digestione e termoregolazione.Bere acqua fredda, intorno ai 16°C, per esempio, è stato associato a una maggiore idratazione, soprattutto in condizioni di disidratazione o durante l'attività fisica. Uno studio ha evidenziato che questa temperatura favorisce un'assunzione volontaria di liquidi più elevata, migliorando l'equilibrio dei fluidi corporei .Tuttavia, l'assunzione di acqua molto fredda può rallentare lo svuotamento gastrico, influenzando la digestione . Inoltre, in soggetti predisposti, può causare mal di testa o peggiorare i sintomi di alcune condizioni esofagee.

