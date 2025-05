Quando la F1 stasera in tv GP Miami 2025 | orari Sprint e qualifiche streaming programma TV8

© Oasport.it - Quando la F1 stasera in tv, GP Miami 2025: orari Sprint e qualifiche, streaming, programma TV8 Sprint e delle qualifiche del Gran Premio di Miami 2025, sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati sulla partenza della gara breve, in cui un pilota italiano scatterà davanti a tutti in griglia dopo aver firmato il miglior tempo ed il record della pista nella Sprint Qualifying del venerdì.Stiamo parlando ovviamente di Kimi Antonelli, rookie bolognese della Mercedes, che a soli 18 anni si è tolto la soddisfazione di imporsi in una sessione di qualifica su una pista che non conosceva. Il diciottenne di Casalecchio di Reno proverà a difendersi dagli attacchi delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, mentre a seguire ci sono Max Verstappen con la Red Bull, George Russell con l’altra Mercedes e le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. 🔗 Tutto pronto in Florida per un sabato di fuoco, che vedrà lo svolgimento dellae delledel Gran Premio di, sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati sulla partenza della gara breve, in cui un pilota italiano scatterà davanti a tutti in griglia dopo aver firmato il miglior tempo ed il record della pista nellaQualifying del venerdì.Stiamo parlando ovviamente di Kimi Antonelli, rookie bolognese della Mercedes, che a soli 18 anni si è tolto la soddisfazione di imporsi in una sessione di qualifica su una pista che non conosceva. Il diciottenne di Casalecchio di Reno proverà a difendersi dagli attacchi delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, mentre a seguire ci sono Max Verstappen con la Red Bull, George Russell con l’altra Mercedes e le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. 🔗 Oasport.it

Ne parlano su altre fonti

A che ora la F1 stasera in tv, GP Arabia Saudita 2025: programma, diretta Sky, differita TV8 - Oggi, domenica 20 aprile, andrà in scena il GP dell’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di Jeddah si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 19.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 19.00 La Ferrari sarà costretta a una gara complicata. 🔗oasport.it

Quando la F1 domani in tv, GP Bahrain 2025: orari FP3 e qualifiche - Domani, sabato 12 aprile, la pista di Sakhir sarà teatro della terza sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio del Bahrain 2025, valevole come quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia una lotta infuocata per la pole position, con i piloti McLaren favoriti ma con almeno quattro outsider di lusso pronti a fare il colpaccio. Sul giro secco Lando Norris e Oscar Piastri dovrebbero avere infatti meno margine rispetto alla gara (in cui il passo e la gestione gomma della MCL39 fanno paura), quindi attenzione al possibile inserimento in prima ... 🔗oasport.it

Formula 1, GP Australia: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming - Gli orari del Gran Premio d'Australia della Formula 1 2025: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul circuito di Melbourne del primo round stagionale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

F1, orari GP Miami: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche; F1 GP Miami, oggi qualifiche e gara sprint: Antonelli in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming; Formula 1, GP Miami 2025: diretta tv e streaming delle libere e Sprint Qualifying di oggi; Gli orari delle prove libere e della qualifica sprint del Gp di Miami e dove vedere la F1 oggi in tv. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Quando la F1 stasera in tv, GP Miami 2025: orari Sprint e qualifiche, streaming, programma TV8 - Tutto pronto in Florida per un sabato di fuoco, che vedrà lo svolgimento della Sprint e delle qualifiche del Gran Premio di Miami 2025, sesto round ... 🔗oasport.it

F1, orari GP Miami: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche - Il Mondiale è in Florida, a Miami, per il sesto appuntamento della stagione. Nel weekend torna la Sprint Race, mentre stasera prove libere alle 18.30 e qualifiche della Sprint alle 22.30. Tutto il GP ... 🔗sport.sky.it

F1 GP Miami, oggi qualifiche e gara sprint: Antonelli in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming - Le qualifiche e la gara sprint del GP Miami di Formula 1: X in pole nella mini gara in programma alle 18:00, alle 22:00 le qualifiche ... 🔗fanpage.it