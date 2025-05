Quando la differita della F1 su TV8 oggi | programma Sprint e qualifiche GP Miami 2025

© Oasport.it - Quando la differita della F1 su TV8 oggi: programma Sprint e qualifiche GP Miami 2025 Miami di F1 vivrà la sua giornata più intensa, poiché ci saranno due sessioni davvero pregnanti. Si comincia già con la Sprint, nella quale saranno conferiti punti valevoli per il Mondiale. Dopodiché bisognerà ripartire da capo per le qualifiche, atte a determinare un nuovo schieramento di partenza in vista del Gran Premio di domenica.Sarà la quarta edizione del GP, nato nel 2022. Finora, l’autore della pole position non ha mai vinto, arrivando invece sempre secondo! La dinamica è viepiù curiosa se si pensa che anche Max Verstappen è stato colpito da questa “maledizione”, inchinandosi a Lando Norris nel 2024. In precedenza la stessa sorte era capitata a Charles Leclerc (2022) e Sergio Perez (2023).Dinamiche totalmente diverse nella Sprint, che forse anche in virtù della sua brevità, nel 2024 non ha visto alcun cambiamento rispetto alla griglia di partenza per quanto concerne le prime sei posizioni. 🔗 Sabato 3 maggio, il Gran Premio didi F1 vivrà la sua giornata più intensa, poiché ci saranno due sessioni davvero pregnanti. Si comincia già con la, nella quale saranno conferiti punti valevoli per il Mondiale. Dopodiché bisognerà ripartire da capo per le, atte a determinare un nuovo schieramento di partenza in vista del Gran Premio di domenica.Sarà la quarta edizione del GP, nato nel 2022. Finora, l’autorepole position non ha mai vinto, arrivando invece sempre secondo! La dinamica è viepiù curiosa se si pensa che anche Max Verstappen è stato colpito da questa “maledizione”, inchinandosi a Lando Norris nel 2024. In precedenza la stessa sorte era capitata a Charles Leclerc (2022) e Sergio Perez (2023).Dinamiche totalmente diverse nella, che forse anche in virtùsua brevità, nel 2024 non ha visto alcun cambiamento rispetto alla griglia di partenza per quanto concerne le prime sei posizioni. 🔗 Oasport.it

