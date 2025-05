Quando il referendum è sulla rappresentanza indigena | il caso della Nuova Zelanda

© Bergamonews.it - Quando il referendum è sulla rappresentanza indigena: il caso della Nuova Zelanda rappresentanza di una minoranza da un organo di governo locale? È la scelta che si troveranno a dover fare i cittadini neozelandesi il prossimo autunno, in un referendum per l’abrogazione o meno dei rioni e delle circoscrizioni maori.L’11 ottobre si terranno le elezioni locali in Nuova Zelanda, in particolare nella regione meridionale dell’Isola del Nord – una delle due isole principali assieme all’Isola del Sud – denominata Manawat?-Whanganui, dove risiedono più di 260 mila persone.In parallelo alle elezioni per il rinnovamento del Consiglio Regionale, si terranno i referendum per eliminare il rione Ruapehu M?ori e le circoscrizioni Tonga M?ori e Raki M?ori. Questi organismi sono stati creati nel 2022 per garantire al popolo indigeno della Nuova Zelanda un’adeguata rappresentazione nei processi decisionali dell’amministrazione locale; solo gli iscritti al Parlamento Maori possono votare all’interno di queste circoscrizioni o rioni. 🔗 È giusto o meno eliminare ladi una minoranza da un organo di governo locale? È la scelta che si troveranno a dover fare i cittadini neozelandesi il prossimo autunno, in unper l’abrogazione o meno dei rioni e delle circoscrizioni maori.L’11 ottobre si terranno le elezioni locali in, in particolare nella regione meridionale dell’Isola del Nord – una delle due isole principali assieme all’Isola del Sud – denominata Manawat?-Whanganui, dove risiedono più di 260 mila persone.In parallelo alle elezioni per il rinnovamento del Consiglio Regionale, si terranno iper eliminare il rione Ruapehu M?ori e le circoscrizioni Tonga M?ori e Raki M?ori. Questi organismi sono stati creati nel 2022 per garantire al popolo indigenoun’adeguata rappresentazione nei processi decisionali dell’amministrazione locale; solo gli iscritti al Parlamento Maori possono votare all’interno di queste circoscrizioni o rioni. 🔗 Bergamonews.it

Cosa riportano altre fonti

"Approvata la mozione per voto ai fuorisede, referendum e rappresentanza romagnola in Regione" - "Il consiglio comunale di Cesena ha fatto un importante passo avanti verso una maggiore inclusione e partecipazione democratica, approvando una mozione intitolata 'Per una nuova stagione di partecipazione elettorale', presentata da Fondamenta-Avs e sottoscritta dal Partito Democratico. La mozione... 🔗cesenatoday.it

"Caso" Ferranti, c’è il primo documento con la firma da vicepresidente della Provincia di Terni - Vicepresidente della Provincia di Terni, firmato: Francesco Maria Ferranti. È il primo atto ufficiale che di fatto manifesta l’accoglimento da parte del capogruppo di Forza Italia al Comune di Terni e a Palazzo Bazzani della proposta di Stefano Bandecchi. Proposta che ha agitato gli ultimi giorni... 🔗ternitoday.it

"Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza": costituito il Comitato provinciale per i referendum abrogativi - Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, sono queste le parole del Referendum dell’8 e 9 giugno che chiamerà alle urne anche cittadine e cittadini del territorio messinese. Una grande sfida per la democrazia, evidenzia la Cgil Messina. Ieri pomeriggio nella sede del sindacato si è ufficialmente... 🔗messinatoday.it

Ne parlano su altre fonti

NESSUNA “VOCE” PER GLI INDIGENI D’AUSTRALIA: RISULTATI E CONSEGUENZE DEL REFERENDUM; «Siamo i custodi della Terra dei nostri avi». Fra gli aborigeni del Western Australia forti dei loro riti,...; Australia. Al referendum per il riconoscimento degli Aborigeni vincono i No. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Mai dire referendum: la nota dei prefetti è un caso politico - Pubbliche amministrazioni, una circolare intima di non fare comunicazione. Magi: «È un utilizzo abusivo della legge». Intanto anche Conte entra in partita, ma chiede solo quattro sì ... 🔗editorialedomani.it

Referendum, il silenzio non è d’oro - Parliamo dei referendum abrogativi, mentre differente sarebbe il caso di quelli confermativi ... Quest’ultima scarta gli strumenti della rappresentanza e del voto consapevole, per dare spazio al ... 🔗ilmanifesto.it