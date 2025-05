Quando i servizi decidono il risultato | l’AfD e la democrazia sorvegliata

Roma, 3 mag – Per decenni la sinistra europea ha costruito la propria narrazione politica su una retorica da thriller anni '70: golpe, colonnelli, CIA, P2, Gladio, servizi deviati, democrazie sotto scacco. Ecco però che nel 2025 tutto questo armamentario da complottisti viene riposto nell'armadio della vergogna perchè intelligence e servizi sembrano molto più impegnati a tenere la democrazia sotto stretta sorveglianza, e tutto sommato alla sinistra sta bene.

Se i servizi decidono il risultato

Una narrativa – quella dei comunisti che danno tutta la colpa alle stay-behind – che, per quanto a volte fondata, ha spesso mascherato l'incapacità di fare una critica strutturale al sistema: non ci sono dei "deviati" che inquinano la purezza della democrazia, è la democrazia stessa – nella sua versione occidentale, liberale, parlamentare – che è un dispositivo che incorpora il controllo, la selezione, l'esclusione.

