Qualcuno avverta Riccardi | il pontefice non lo sceglie lui

© Laverita.info - Qualcuno avverta Riccardi: il pontefice non lo sceglie lui Il fondatore di Sant’Egidio briga, sentenzia, attacca i «giornali di destra» e spinge l’amico Zuppi, longa manus della Comunità. 🔗 Laverita.info

Cosa riportano altre fonti

La morte di Papa Francesco, tutte le visite del pontefice in Toscana. La messa allo stadio Franchi - Firenze, 21 aprile 2025 – E’ morto Papa Francesco. Lo ha annunciato questa mattina il cardinale Farrell con queste parole: “Alle ore 7,35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre”. Forte il suo legame con la Toscana dove era tornato più volte. Un rapporto significativo fatto di visite, incontri, appuntamenti che hanno fatto la storia. È quello che ha legato Papa Francesco e la Toscana, regione che con la sua radicata tradizione cattolica e il suo spirito innovatore ha da sempre incarnato i valori promossi dal Pontefice. 🔗lanazione.it

È morto Papa Francesco, 266º Pontefice della Chiesa cattolica: Jorge Mario Bergoglio aveva 88 anni - È morto Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio aveva 88 anni È morto all’età di 88 anni Papa Francesco: Jorge Mario Bergoglio, 266º papa della Chiesa cattolica, è deceduto a casa Santa Marta, in Vaticano, dove era in convalescenza dopo essere stato ricoverato dal 14 febbraio al 23 marzo per via di una bronchite. L’annuncio è arrivato nel corso di una diretta convocata a casa Santa Marta proprio dalla Sala Stampa della Santa Sede. 🔗tpi.it

Papa Francesco è stabile: “Non ci saranno più due bollettini al giorno”, l’aggiornamento sul Pontefice - Papa Francesco è stabile e questa sera non è stato diffuso alcun bollettino. La Santa Sede ha fatto sapere che via via i bollettini medici andranno diradandosi con un solo briefieng al giorno sulla salute del Papa. Bergoglio è ricoverato da un mese presso l’ospedale Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Qualcuno avverta Riccardi: il pontefice non lo sceglie lui; Papa Francesco, Andrea Riccardi: “Basta cattiverie, non lascerà finché ha forza”; Riccardi: «Hanno riabilitato la guerra, ma c’è un popolo che reclama la pace»; Il ministro Riccardi: «Il Libano, una ricchezza per il mondo». 🔗Ne parlano su altre fonti

Andrea Riccardi: «Per il nuovo Pontefice si è ancora in alto mare. Ma prevarrà l’unità» - A dirlo è stato in particolare un cardinale tedesco… «Non lo so. Certo che va scelto il successore di Pietro, ma l’immediato successore di Francesco. Joseph Ratzinger, il quale era pure un fine ... 🔗msn.com