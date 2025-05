Qualcosa accade L’arte di Bianchini in dodici opere

Qualcosa accade. L'arte di Bianchini in dodici opere Bianchini festeggia un compleanno importante: sulla torta 90 candeline e la figlia Laura, con il sostegno della sorella e del fratello, come regalo di compleanno, ha allestito nella sala delle Grasce la mostra "Qualcosa accade" che ospita 12 opere della mamma. Un'esposizione finalizzata a custodire l'amore e la passione per L'arte di questa artista che nel 1992 si è trasferita nella Piccola Atene per lavorare nella Fonderia Da Prato e nel laboratorio di ceramica di Goffredo Francesconi. Una vita dedicata alL'arte, pittura e scultura, quella di Elena Bianchini come racconta la figlia Laura."Mia madre ha scoperto da bambina di amare L'arte che è diventata il suo percorso di studi. Mio padre, è stato direttore di banca, era appassionato d'arte. I ricordi miei e di mia sorella sono quello di mamma che dipingeva, il soggetto preferito è stato l'uovo (nella foto) che in riporta al concetto di nascita.

