PWR | Info & Card finale Roman Rumble 2025

Info e la Card finale di "Roman Rumble 2025", in programma Domenica 4 Maggio alla Stazione Birra di Roma:

PWR "Roman Rumble 2025"
Domenica 4 Maggio – Roma
Stazione Birra – Via Placanica 172
Inizio Ore 17.00 – Evento Sold Out

Roman Rumble Math for PWR Heavyweight Championship
Karim Brigante (c) Vs Adriano Vs Abel Twins (Cain & Abel) Vs Christian Gladio Vs Dave Blasco Vs Fabio Ferrari Vs Fashion Gabriel Vs Flavio Augusto Vs Flowey Queen Vs Ivan Sanzio Vs Kenny King Vs Luke Astaroth Vs Mr. Mastodont Vs Nic Fedeli Vs Omar Prince Vs Romeo Vs Tao Man Vs Vittorio Bruni Vs Zero The Fool Vs ??? Vs ??? Vs ??? Vs ??? Vs ??? Vs ??? Vs ??? Vs ??? Vs ????

PWR Tag Team Championship
D.O.G.M.A (Luke Astaroth & Tao Man) (c) wAxel Fury Vs Roman Dinasty (Dave Blasco & Flavio Augusto)

Infoline Whatsapp 3348746722

