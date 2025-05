© Linkiesta.it - Putin vuole continuare a combattere in Ucraina per non rivelare i suoi crimini di guerra

Vladimirnonfinire lain. Non solo perché non saprebbe come presentare la sconfitta al suo elettorato, nutrito per decenni da falsa gloria e potenza della Russia, non solo perché lacontinua a permettergli di rimanere dov’è, tenere in pugno la situazione nel Paese ea minacciare tutto il continente europeo, ma anche perché, una volta finita la, verranno fuori tutti i segreti protetti oggi dall’occupazione forzata dei territori ucraini, come quando i soldati russi avevano ripiegato dal nord della capitale Kyjiv, lasciando dietro i massacri di Bucha, Irpin e Motyzhyn. E anche per questo, la Russia sta facendo di tutto per mantenere il controllo dei territori occupati, scrivendo varie bozze di proposte di pace per Donald Trump.Negli ultimi tre anni, da quando la Russia ha lanciato l’invasione su larga scala, sembra che non si sia preoccupata più di tanto dell’opinione pubblica del mondo civile riguardo aicontro l’umanità da lei compiuti, convinta che la sua macchina propagandistica, i troll al suo servizio, gli utili idioti e i giornalisti prepagati sapessero scaricare le colpe sugli ucraini e sugli europei che li aiutano, presentando la loro versione della storia anche con l’aiuto dell’America, che nelle ultime settimane è uscita dal gruppo investigativo deidirussi. 🔗 Linkiesta.it