Pusher di cocaina a 16 anni | nei guai

Fermo, 3 maggio 2025 – Per evitare di essere scoperto aveva nascosto la cocaina, pronta per essere spacciata, nelle mutande. La cosa però non era sfuggita al cane antidroga e il baby pusher, un 16enne di origini magrebine, era stato scoperto dalla polizia. Il ragazzo, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al tribunale dei minori per rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L'operazione era stata messa a segno a Porto Sant'Elpidio dove gli uomini della squadra mobile di Fermo, coadiuvati dall'unità cinofila della questura di Ancona, nell'ambito di uno specifico servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, avevano proceduto al controllo di alcuni avventori presenti all'interno di un bar.

