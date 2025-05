Purtroppo… Il principe Harry riappare in tv e parla di Re Carlo e della famiglia reale

principe Harry alla famiglia reale britannica. Le sue ultime dichiarazioni, rilasciate in un’intervista dalla California, sembrano un appello alla riconciliazione, ma si tingono ancora una volta di accuse e disillusioni. Sullo sfondo, la malattia del re Carlo, sottoposto a regolari terapie contro un cancro di cui non è stata resa nota la natura, sembra aver offerto un’occasione per superare le fratture del passato. Tuttavia, il secondogenito di Diana e Carlo ha ribadito i suoi dubbi sulla possibilità di un rientro in patria: “Non riesco a immaginare un modo per poter riportare mia moglie e i miei figli nel Regno Unito a questo punto”, ha dichiarato, lasciando intendere che i rapporti con Buckingham Palace restano segnati da profonde incomprensioni. 🔗 Un nuovo capitolo si è aperto nella complessa e travagliata vicenda che lega ilallabritannica. Le sue ultime dichiarazioni, rilasciate in un’intervista dalla California, sembrano un appello alla riconciliazione, ma si tingono ancora una volta di accuse e disillusioni. Sullo sfondo, la malattia del re, sottoposto a regolari terapie contro un cancro di cui non è stata resa nota la natura, sembra aver offerto un’occasione per superare le fratture del passato. Tuttavia, il secondogenito di Diana eha ribadito i suoi dubbi sulla possibilità di un rientro in patria: “Non riesco a immaginare un modo per poter riportare mia moglie e i miei figli nel Regno Unito a questo punto”, ha dichiarato, lasciando intendere che i rapporti con Buckingham Palace restano segnati da profonde incomprensioni. 🔗 Caffeinamagazine.it

