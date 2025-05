Può un bambino di soli due anni commuoversi davanti ad un film? Il video di una mamma

anni sono in grado di empatizzare con i protagonisti di un film particolarmente toccante, a dimostrarlo è la reazione del piccolo Briden che la mamma ha definito "una montagna russa di emozioni". 🔗 I bambini già a duesono in grado di empatizzare con i protagonisti di unparticolarmente toccante, a dimostrarlo è la reazione del piccolo Briden che laha definito "una montagna russa di emozioni". 🔗 Fanpage.it

