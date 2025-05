Punti nascita la rivolta dei sindaci | Riapertura a Guastalla possibile Firmano pure due consiglieri Pd

© Ilrestodelcarlino.it - Punti nascita, la rivolta dei sindaci: "Riapertura a Guastalla possibile". Firmano pure due consiglieri Pd Punti nascita (con relativi reparti di Ostetricia-Ginecologia-Pediatria) negli ospedali in cui tale servizio era stato sospeso per l'emergenza Covid, suscita la reazione delle amministrazioni comunali della Bassa Reggiana, che da tempo chiedono – sollecitati da cittadini e comitati locali – di riavere il Punto nascite a Guastalla, magari interessando un bacino d'utenza più vasto che coinvolga anche la Pianura Reggiana e la confinante Bassa Mantovana. I sindaci della Bassa, infatti, segnalano come nel distretto locale nel 2024 vi siano stati 513 nati, che diventano 1.696 se si considera il bacino di popolazione nel raggio di 30 minuti. "È evidente che non tutti quei circa 1.700 parti avverrebbero a Guastalla, ma alla luce delle chiusure nel territorio lombardo il bacino potenziale permetterebbe di andare ben oltre i 500 nati indicati come criterio inderogabile, considerando che in Regione sono ancora attivi Punti nascita al di sotto del numero minimo", dicono i sindaci.

Stop ai punti nascita periferici. Scatta la rivolta dei sindaci: "Vince la logica dei numeri" - di Monica Raschi Avevano sperato in una riapertura dei punti nascita nelle zone montane e comunque non centralissime della regione. Una speranza, che per i sindaci, si è infranta contro le affermazioni dell’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi. Sicuramente tra i più amareggiati e delusi c’è Giuseppe Nanni, sindaco Alto Reno Terme: "Siamo rimasti all’impegno della Regione che, per voce del suo ex presidente Bonaccini, aveva detto che i punti nascita della regione che erano stati chiusi, il nostro di Porretta è stato il primo (nel 2014, ndr) sarebbero stati riaperti. 🔗ilrestodelcarlino.it

Punti nascita di Polla e Sapri, la FP CGIL Salerno si schiera contro l’aut aut del governo Meloni - La FP CGIL Salerno si schiera contro l’aut aut del governo Meloni: lo sblocco delle risorse e del turnover del personale non può passare per la chiusura dei punti nascita di Polla e Sapri! La richiesta del governo Meloni di chiusura dei punti nascita di Polla e Sapri rappresenta un’imposizione... 🔗salernotoday.it

M5S, Molinaro: “No alla chiusura dei punti nascita di Polla e Sapri” - L’assessora all’Istruzione del Comune di Vallo della Lucania: “Decisione scellerata che mette a rischio la vita delle partorienti e penalizza territori già svantaggiati” “La chiusura dei punti nascita di Polla e Sapri rappresenta un attacco diretto alla sanità pubblica e un grave pericolo per la sicurezza delle donne e dei neonati nelle aree interne del nostro Paese. Costringere le partorienti a percorrere chilometri su strade tortuose e insicure per poter ricevere assistenza è inaccettabile. 🔗puntomagazine.it

I Sindaci dell’Unione Bassa Reggiana in merito al punto nascita di Guastalla - Nel 2024, nel solo distretto di Guastalla vi sono stati 513 nati, che diventano un 1.696 se si considera il bacino di popolazione nel raggio di 30 minuti, comprendendo i comuni della Pianura Reggiana ... 🔗nextstopreggio.it

Punti nascita, game over: “La riapertura non è al vaglio” - Il governatore de Pascale mette la parola fine: “Confermiamo la scelta di chiuderli”. I sindaci della Bassa avevano sottoscritto un documento per riattivare Guastalla ... 🔗msn.com

Interrogazione sul punto nascite: "I sindaci parlarono di rilanciarlo" - "Negli anni scorsi la giunta regionale aveva assicurato la riapertura dei punti nascite ospedalieri, anche a Guastalla. Ora si viene a sapere che, invece, i punti nascita ora sospesi non verranno ... 🔗msn.com