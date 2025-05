Pulisic via a fine stagione? Questo Milan è mediocre

Pulisic visto fin qui al Milan è senz'altro un giocatore migliore di quello delle stagioni al Chelsea, come noto condizionate da molteplici problemi fisici. Ecco perché si può dire che è stata vinta la 'scommessa' fatta due anni fa dai rossoneri e costata circa 20 milioni.

Il bottino delle due stagioni al Milan è estremamente positivo: 31 gol e 22 assist in 95 presenze, una media da grande seconda punta più che da trequartista. Legato al club da un contratto fino al 2027, con opzione per un'altra stagione, il futuro dello statunitense classe '98 dovrebbe essere in Italia e a Milano nonostante l'anno prossimo la squadra non disputerà la Champions.

