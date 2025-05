Puglia orzo | gelate notturne colpiscono spighe Sos birra tricolore Coldiretti

© Noinotizie.it - Puglia, orzo: gelate notturne colpiscono spighe, “Sos birra tricolore” Coldiretti Coldiretti Puglia:A causa delle gelate è a rischio anche il raccolto di orzo in Puglia, con le spighe che risultano imbiancate, per cui è previsto un taglio delle rese, mettendo a dura prova la produzione di birra artigianale e agricola tricolore. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti Puglia, quando per la produzione di birra serve anche l’orzo con 20mila ettari solo in Puglia.Un patrimonio che va tutelato partendo proprio dalle materie prime che offrono i territori – spiega Coldiretti Puglia – come i grani Biancolilla, Timilia, Saraolla, Risciola, Senatore Cappelli, Perciasciacci e Russello che sono solo alcune delle varietà di cereali coltivate in Italia ed utilizzate per produrre birra o come le differenti varietà di luppolo che donano profumi e sentori diversi alla birra a seconda del luogo di coltivazione, dal sentore floreale a quello erbaceo piuttosto che l’aroma di frutta tropicale. 🔗 Di seguito un comunicato diffuso da:A causa delleè a rischio anche il raccolto diin, con leche risultano imbiancate, per cui è previsto un taglio delle rese, mettendo a dura prova la produzione diartigianale e agricola. E’ quanto emerge dall’analisi della, quando per la produzione diserve anche l’con 20mila ettari solo in.Un patrimonio che va tutelato partendo proprio dalle materie prime che offrono i territori – spiega– come i grani Biancolilla, Timilia, Saraolla, Risciola, Senatore Cappelli, Perciasciacci e Russello che sono solo alcune delle varietà di cereali coltivate in Italia ed utilizzate per produrreo come le differenti varietà di luppolo che donano profumi e sentori diversi allaa seconda del luogo di coltivazione, dal sentore floreale a quello erbaceo piuttosto che l’aroma di frutta tropicale. 🔗 Noinotizie.it

