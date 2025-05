Prova a rapinare un hotel usando come arma una pietra desiste e se ne va senza un euro | arrestato a Pozzuoli

© Notizie.virgilio.it - Prova a rapinare un hotel usando come arma una pietra, desiste e se ne va senza un euro: arrestato a Pozzuoli arrestato a Pozzuoli per tentata rapina in un hotel, minacciando con una pietra il personale. 🔗 Un 44enne rumeno è statoper tentata rapina in un, minacciando con unail personale. 🔗 Notizie.virgilio.it

