Protesta dei tifosi del Lecce | lancio di petardi e fumogeni durante gara col Napoli

© Anteprima24.it - Protesta dei tifosi del Lecce: lancio di petardi e fumogeni durante gara col Napoli Lecce-Napoli è ripresa, dopo 5? di stop, dopo il ripetuto lancio in campo di petardi e fumogeni da parte dei tifosi salentini in aperta Protesta nei confronti della Lega di A. L’arbitro Massa al 7? è stato costretto a interrompere il match ripreso dopo che è stata riparata la rete.L'articolo Protesta dei tifosi del Lecce: lancio di petardi e fumogeni durante gara col Napoli proviene da Anteprima24.it. 🔗 Tempo di lettura: < 1 minutoè ripresa, dopo 5? di stop, dopo il ripetutoin campo dida parte deisalentini in apertanei confronti della Lega di A. L’arbitro Massa al 7? è stato costretto a interrompere il match ripreso dopo che è stata riparata la rete.L'articolodeideldicolproviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it

Approfondimenti da altre fonti

Atalanta Lecce 0-0 LIVE: lancio di torce in campo per protesta contro la Lega Calcio - Al Gewiss Stadium il match valido per la 34ª giornata di Serie A tra Atalanta Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Lecce, valevole per la 34ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. 17? Partita sospesa per un minuto per lancio di torce in campo […] 🔗calcionews24.com

Lega Serie A irremovibile: Atalanta-Lecce si deve giocare domani. La protesta del club salentino, dei tifosi giallorossi e di altre squadre italiane - ?The show must go on?. Per la Lega Serie A, per il suo presidente Simonelli, per l?Ad De Siervo e per il responsabile della calendarizzazione degli impegni del campionato Butti, lo... 🔗quotidianodipuglia.it

Di Gregorio esulta dopo Juve Lecce: il messaggio social del portiere bianconero che scatena i tifosi – FOTO - di Redazione JuventusNews24Di Gregorio esulta dopo Juventus Lecce: messaggio social del portiere bianconero che infiamma i tifosi – FOTO Dopo Juventus–Lecce, anche Michele Di Gregorio ha festeggiato sui social i tre punti importanti conquistati dalla squadra di Tudor. I bianconeri sono tornati in zona Champions scavalcando il Bologna di Italiano. Così l’estremo difensore della Juve su Instagram. 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Protesta tifosi Lecce, gara interrotta 5' per lancio di petardi e fumogeni; Protesta dei tifosi del Lecce: lancio di petardi e fumogeni durante gara col Napoli; Lecce-Napoli sospesa dopo 5 minuti per lanci di fumogeni e petardi: cosa sta succedendo; Lecce-Napoli sospesa per 5 minuti per lancio di petardi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lecce-Napoli: caos al Via del Mare, tifosi lanciano petardi: gara interrotta per 5 minuti - LECCE . Lecce-Napoli è ripresa, dopo 5' di stop, dopo il ripetuto lancio in campo di petardi e fumogeni da parte dei tifosi salentini in aperta protesta nei confronti della Lega di A. L’arbitro Massa ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Lecce-Napoli sospesa, lancio di oggetti e fumogeni - (Adnkronos) - La gara Lecce-Napoli, valida per la 35esima giornata della Serie A, è stata sospesa per circa 6 minuti a causa del lancio di oggetti e di fumogeni dagli spalti. La tifoseria salentina ha ... 🔗msn.com

Lecce-Napoli, protesta contro la Lega e cori per Graziano. Partita sospesa per pochi minuti. Disordini fuori dal settore ospiti - Lecce ricorda Graziano Fiorita, il fisioterapista scomparso qualche giorno fa, in ritiro proprio con il club in provincia di Brescia (prima della partita ... 🔗msn.com