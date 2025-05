Protesta Curva Nord contro il Barcellona sarà diverso! Novità in Inter-Verona

© Inter-news.it - Protesta Curva Nord, contro il Barcellona sarà diverso! Novità in Inter-Verona Protesta della Curva Nord anche durante Inter-Verona in campo proprio in questi minuti. Ma durante la partita è arrivata la comunicazione ufficiale da parte del tifo organizzato, informando tutti che contro il Barcellona qualcosa cambierà a San Siro.CONTINUA LA Protesta – Anche oggi, in occasione della sfida tra Inter e Verona a San Siro, la Curva Nord ha proseguito nella sua Protesta silenziosa, mantenendo il silenzio nei primi 20 minuti di gara, nonostante l’Inter fosse già avanti 1-0. Si tratta di una forma di dissenso portata avanti da diverse settimane contro il caro biglietti, le crescenti restrizioni all’Interno degli stadi e quella che viene percepita come una repressione ingiustificata del tifo organizzato. contro il Barcellona in Champions League però sa diverso, la comunicazione ufficiale è arrivata proprio durante i primi minuti di Inter-Verona: «Martedì sera la Curva Nord ha deciso di tifare dal primo minuto! Martedì sera dobbiamo fare il manicomio, insieme!». 🔗 Prosegue ladellaanche durantein campo proprio in questi minuti. Ma durante la partita è arrivata la comunicazione ufficiale da parte del tifo organizzato, informando tutti cheilqualcosa cambierà a San Siro.CONTINUA LA– Anche oggi, in occasione della sfida traa San Siro, laha proseguito nella suasilenziosa, mantenendo il silenzio nei primi 20 minuti di gara, nonostante l’fosse già avanti 1-0. Si tratta di una forma di dissenso portata avanti da diverse settimaneil caro biglietti, le crescenti restrizioni all’no degli stadi e quella che viene percepita come una repressione ingiustificata del tifo organizzato.ilin Champions League però sa, la comunicazione ufficiale è arrivata proprio durante i primi minuti di: «Martedì sera laha deciso di tifare dal primo minuto! Martedì sera dobbiamo fare il manicomio, insieme!». 🔗 Inter-news.it

