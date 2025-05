Proteggi il domani | il brano rap fatto dagli studenti per la prevenzione dell’Hpv ISS | Scuola attore chiave nel promuovere salute

Un adolescente vive il timore di perdere la madre a causa di un tumore causato dal Papillomavirus umano (HPV). La sua storia si sviluppa lungo un percorso emotivo che unisce il vissuto personale alla possibilità concreta di prevenzione, trasmettendo un messaggio preciso: vaccinarsi può salvare la vita.

Fabrizio Moro e Il Tre riflettono sul suicidio nel brano Prima di domani - Prima di domani è il nuovo brano di Fabrizio Moro e Il Tre con cui riflettono su un tema delicato come il suicidio Da oggi, martedì 25 marzo, è disponibile in digitale Prima di domani, il nuovo brano di Fabrizio Moro e Il Tre. Con il testo scritto da Fabrizio Moro e Il Tre e la produzione di Katoo, Prima di domani è un brano nato dal forte desiderio di Moro, condiviso poi con Il Tre, di riflettere su un tema delicato come il suicidio. 🔗.com

Tumore colon retto, al via campagna ‘Proteggi oggi il tuo domani’ - (Adnkronos) – Marzo è il Colorectal Cancer Awareness Month, un momento prezioso per diffondere consapevolezza sul tumore del colon-retto e puntare i riflettori su una neoplasia molto diffusa ma spesso sottovalutata: con quasi 49mila nuove diagnosi in Italia nel 2024, si tratta del secondo tumore per incidenza, con una mortalità stimata di circa 24.000 decessi […] L'articolo Tumore colon retto, al via campagna ‘Proteggi oggi il tuo domani’ proviene da Webmagazine24. 🔗.com

“Proteggi il domani”: un rap degli studenti per dire sì al vaccino contro l’HPV - Il testo attraversa un percorso emotivo che unisce il dolore alla speranza, con un messaggio forte e diretto: vaccinarsi può salvare la vita. 🔗agro24.it

