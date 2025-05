Prosegue il viaggio in bici verso Roma di Claudia e Valentina | la foto ricordo a Firenze

© Padovaoggi.it - Prosegue il viaggio in bici verso Roma di Claudia e Valentina: la foto ricordo a Firenze Claudia Meneghello. 🔗 È una sfida personale, che si unisce al desiderio di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca e del ruolo fondamentale che ha l’Ail - Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, quella che hanno lanciato le due sportive ed amiche veneteMeneghello. 🔗 Padovaoggi.it

Prosegue il viaggio in bici verso Roma di Claudia e Valentina: la foto ricordo a Firenze - Le due cicliste percorreranno in tutto 770 chilometri con quasi 8.000 metri di dislivello: ieri la tappa di Firenze con un doveroso tour del centro storico per continuare a portare il messaggio del lo ... 🔗padovaoggi.it

