Proprio come papà Fabrizio Stella Frizzi la nuova foto e tutti notano la somiglianza

Stella Frizzi compie 12 anni e la sua mamma, Carlotta Mantovan, ha voluto celebrare questo momento speciale con una tenera foto pubblicata su Instagram. L'immagine ritrae il volto luminoso della ragazzina, ormai sempre più grande, e subito il pensiero corre a suo padre, Fabrizio Frizzi, amatissimo conduttore televisivo scomparso nel 2018. Sono passati sette anni da quel giorno, eppure quel sorriso che Stella sfoggia oggi sembra riportare alla luce, come un'eco dolce e malinconica, il volto sereno e solare di suo papà."12 anni di puro amore", scrive la Mantovan accanto allo scatto, una frase semplice ma intensa, che racchiude tutto il cammino affrontato insieme a sua figlia dopo quella perdita devastante. All'epoca della morte di Fabrizio Frizzi, Stella aveva solo cinque anni, e da allora è cresciuta accanto alla madre, tra il dolore della mancanza e la forza ritrovata giorno dopo giorno.

