Propaganda Live insulti a Donald Trump | Macaco senza storia finirai nella giungla

© Liberoquotidiano.it - Propaganda Live, insulti a Donald Trump: "Macaco senza storia, finirai nella giungla" nella partigianeria diffusissima de La7. Si parla di Propaganda Live, alla conduzione Diego Bianchi in arte Zoro. E si parla della puntata andata in onda venerdì 2 maggio.Uno "specialone" tutto dedicato al funerale di Papa Francesco. Una puntata con la solita compagnia di giro: Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Paolo Celata e via discorrendo. Per l'occasione, in studio anche il vaticanista Carmine Del Grosso.Tant'è, nel corso della puntata di Propaganda tra i bersagli prediletti, oltre a quelli nostrani, ecco anche Donald Trump, presente a Roma per l'ultimo saluto al Pontefice. Al fianco del presidente degli Stati Uniti la moglie, Melania Trump. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42408561Si è fatto un gran parlare dell'abito blu cobalto indossato da Trump, uno strappo rispetto al dress-code chiesto dal Vaticano, che imponeva un total-balck (al contrario, Melania era in nero). 🔗 Eccolo, il circoletto rosso che più rosso non si può, il format più partigianopartigianeria diffusissima de La7. Si parla di, alla conduzione Diego Bianchi in arte Zoro. E si parla della puntata andata in onda venerdì 2 maggio.Uno "specialone" tutto dedicato al funerale di Papa Francesco. Una puntata con la solita compagnia di giro: Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Paolo Celata e via discorrendo. Per l'occasione, in studio anche il vaticanista Carmine Del Grosso.Tant'è, nel corso della puntata ditra i bersagli prediletti, oltre a quelli nostrani, ecco anche, presente a Roma per l'ultimo saluto al Pontefice. Al fianco del presidente degli Stati Uniti la moglie, Melania. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42408561Si è fatto un gran parlare dell'abito blu cobalto indossato da, uno strappo rispetto al dress-code chiesto dal Vaticano, che imponeva un total-balck (al contrario, Melania era in nero). 🔗 Liberoquotidiano.it

