Pronostico West Ham-Tottenham | la gioia nel finale

© Ilveggente.it - Pronostico West Ham-Tottenham: la gioia nel finale

West Ham-Tottenham è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Hanno deluso, entrambe, in maniera clamorosa in campionato. E il West Ham ha davvero rischiato grosso in questa stagione. Solamente il fatto che le tre dietro, già retrocesse, non abbiano avuto la forza di tenere testa, ha permesso alla squadra di casa di salvarsi con largo anticipo. Di solito, i 36 punti conquistati fino al momento, non sarebbero bastati.Pronostico West Ham-Tottenham: la gioia nel finale (Lapresse) – Ilveggente.itOggi invece bastano e avanzano per chiudere ogni discorso con un solo obiettivo, ormai, da qui alla fine della stagione: cercare di renderla meno amara rispetto anche a quella del Tottenham che, di punti, ne ha uno solo in più. 🔗 Ham-è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni,.Hanno deluso, entrambe, in maniera clamorosa in campionato. E ilHam ha davvero rischiato grosso in questa stagione. Solamente il fatto che le tre dietro, già retrocesse, non abbiano avuto la forza di tenere testa, ha permesso alla squadra di casa di salvarsi con largo anticipo. Di solito, i 36 punti conquistati fino al momento, non sarebbero bastati.Ham-: lanel(Lapresse) – Ilveggente.itOggi invece bastano e avanzano per chiudere ogni discorso con un solo obiettivo, ormai, da qui alla fine della stagione: cercare di renderla meno amara rispetto anche a quella delche, di punti, ne ha uno solo in più. 🔗 Ilveggente.it

Se ne parla anche su altri siti

Liverpool-West Ham, il pronostico di Premier League: Salah per festeggiare il rinnovo - Dopo la tre giorni delle coppe europee con le gare d’andata dei quarti di finale, tornano protagonisti i campionati nazionali in questo weekend. Domani, domenica 12 aprile, ci aspettano quattro partite valide per il 32° turno di Premier League: il programma di giornata si aprirà con il match tra Liverpool e West Ham ad Anfield Road alle ore 15:00. I padroni di casa partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1. 🔗sololaroma.it

West Ham-Leicester, il pronostico di Premier League: si all’Over e non solo - Prosegue senza alcun tipo di sosta la 27° giornata di Premier League, che ci sta regalando come al solito spettacolo e tanti gol. Il turno infrasettimanale si concluderà domani 27 febbraio, con l’ultimo posticipo delle 21:00. Questa partita vedrà contrapposte due squadre che stanno lottando per salvarsi, per rimanere nella massima categoria inglese e per uscire da un momento di forma complicato. Stiamo parlando del match tra West Ham e Leicester City, che si affronteranno all’Olympic Stadium. 🔗sololaroma.it

Pronostico Wolverhampton-West Ham: l’indizio degli Expected Goals - Wolverhampton-West Ham è una partita valida per la trentesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Guardando la classifica di Premier League si ha come la sensazione che Wolves e West Ham, rispettivamente al diciassettesimo e al sedicesimo posto in classifica, siano entrambe in piena lotta retrocessione. In realtà il vantaggio sulla terzultima, in particolar modo per quanto riguarda gli Hammers, è tale da poter dormire sonni tranquilli. 🔗ilveggente.it

Se ne parla anche su altri siti

Pronostico West Ham-Tottenham: la gioia nel finale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pronostico West Ham-Southampton: non c’è mai storia - West Ham-Southampton è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sempre più vicino al record. Negativo. Il ... 🔗ilveggente.it

Pronostico Wolverhampton-West Ham: l’indizio degli Expected Goals - Wolverhampton-West Ham è una partita valida per la trentesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Guardando la classifica di Premier ... 🔗ilveggente.it