Pronostico Real Sociedad-Athletic Bilbao | finisce così

Real Sociedad-Athletic Bilbao è una gara della trentaquattresima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, Pronostico

Il colpo è stato durissimo da digerire. Ma ormai l'Europa League è andata. Lo sa anche Valverde, che non pensa minimamente di andare a Manchester e ribaltare il tre a zero di giovedì scorso. Quindi meglio concentrarsi sul campionato e difendere il quarto posto in classifica, che vorrebbe dire Champions League, come sappiamo.

Pronostico Real Sociedad-Athletic Bilbao: finisce così (Lapresse) – Ilveggente.it

Andare a fare il colpo sul campo della Sociedad, comunque, è difficile. E i padroni di casa lottano ancora per un piazzamento europeo anche se si è complicato dopo la sconfitta dell'ultimo turno. Complicato, ma non impossibile, visto che ancora mancano cinque giornate e i punti in palio sono tanti.

Pronostico Real Madrid-Athletic Bilbao: Ancelotti deve solo vincere - Real Madrid-Athletic Bilbao è una gara della trentaduesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico Deve solo vincere Ancelotti. Non ha un’altra possibilità per rimanere in corsa dentro la Liga e per cercare di salvare una stagione che si è clamorosamente complicata dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Arsenal. Comunque dovessero andare le cose, però, da qui alla fine della stagione, la sensazione (e non solo) è che il ciclo del tecnico italiano sulla panchina del Real Madrid sia finito. 🔗ilveggente.it

Real Madrid-Athletic Bilbao, il pronostico de LaLiga: combo per i Blancos, idea marcatore - Come tutti i massimi campionati europei è entrata nel rettilineo finale e decisivo anche LaLiga, che in questo weekend sta vivendo la sua trentaduesima giornata, che per quanto riguarda la corsa al titolo ha già visto l’importante vittoria del Barcellona, che all’ultimo respiro ha superato il Celta Vigo. Dopo lo scoppiettante 4-3 dei catalani, per tenere aperti i discorsi toccherà al Real Madrid fare il proprio dovere. 🔗sololaroma.it

Real Sociedad-Athletic Bilbao, il pronostico de LaLiga: sfida per l’Europa, si alla combo multigol - L’anticipo del venerdì è stato di casa anche per LaLiga, con il Rayo Vallecano che ha superato per 1-0 il Getafe, alzando il sipario sulla trentaquattresima giornata di campionato. Se il turno andrà a concludersi lunedì, con il posticipo tra Girona e Maiorca, la domenica di calcio spagnolo sarà completata dalla sfida Real Sociedad-Athletic Bilbao, in programma alle ore 21 all’Estadio Municipal de Anoeta, con punti fondamentali in palio per la conquista di un posto in Europa. 🔗sololaroma.it

